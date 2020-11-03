Правительство направит более 700 млн рублей на новые места в школах

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пяти регионам РФ на новые места в школах будет дополнительно направлено 732,3 млн рублей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Субсидии получат Якутия, Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Челябинская области. С помощь федерального финансирования в этих регионах до конца 2020 года будет создано 3600 дополнительных мест помимо уже запланированных", - говорится в сообщении.

Вопрос обсуждался на заседании Правительства 29 октября.

Мишустин отметил, что бюджетные средства, выделяемые на создание новых мест в школах, должны использоваться как можно более эффективно, с учетом реальных потребностей и возможностей каждого региона, говорится в сообщении.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", добавили в пресс-службе.