В "Гродно Азоте" подтвердили проблемы с кадрами из-за забастовки

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Администрация "Гродно Азот" подтвердила проблемы с кадрами в некоторых цехах, но заявила о наличии специалистов с соответствующей квалификацией для доукомплектования смен.

"На предприятии существует определенная ситуация с комплектацией смен цехов Аммиак-3 и Карбамид-4", - говорится в сообщении руководства завода в корпоративном издании "Гродненский химик" во вторник.

В первую очередь, по мнению руководства предприятия, она связана с большим количеством больных коронавирусом, а также рядом специалистов, уволившихся по собственному желанию или вступивших в стачку с отказом выполнять свои обязанности.

"Замещающие их работники имеют соответствующую квалификацию и опыт работы. Они сами принимали участие в обучении и стажировке персонала вышеуказанных цехов", - подчеркнули на "Гродно Азот".

На заводе опровергли информацию, которая появилась в ряде интернет-ресурсов, что в связи с забастовкой сменный персонал ряда цехов не укомплектован необходимым количеством квалифицированных работников для выходов в дежурную смену, а люди работают без сдачи соответствующих экзаменов с нарушением трудовых инструкций и трудового кодекса.

30 октября гендиректор "Гродно Азота" Игорь Бобырь заявил, что бастующие работники будут уволены, так как, по его словам, стачком пытается "убить" предприятие и поэтому для работы на заводе будут привлечены специалисты с других предприятий и из других регионов.

По данным телеграм-канала "Стачком Азота", наибольшая активность отмечена в цехах "Аммиак-3" и "Карбамид-4", где ряд сотрудников отказывается сдавать и принимать смены на опасном производстве непрерывного цикла.

Протесты и забастовки в Белоруссии

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Оппозиция требует отставки действующего президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке с 26 октября.

26 октября белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на "Гродно Азоте" и ряде крупных белорусских предприятий, в том числе Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, Минском электротехническом заводе.

ОАО "Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе. Предприятие выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".