Премьер Белоруссии заявил, что все предприятия страны работают штатно

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все белорусские предприятия работают в штатном режиме, несмотря на периодические сообщения о стачках или забастовках.

"Накал страстей (на предприятиях - ИФ) происходит только на определенных информационных ресурсах. У них, наверное, такая задача. Могу еще раз подтвердить, что абсолютно все предприятия - крупные и средние - работают в штатном режиме, выполняют свои задачи", - заявил Головченко журналистам в понедельник после доклада Александру Лукашенко. Премьера цитирует госагентство БелТА.

По его словам, ряд предприятий он посетил лично. "Некоторые я посетил недавно лично и убедился воочию, что предприятия работают, выполняют производственные планы. В остальном, как вам, журналистам, известно, склеивается или лепится картинка, чтобы вызвать иллюзию процессов, которые происходят. На самом деле люди на предприятиях заняты своим делом", - заверил Головченко.

26 октября белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на "Гродно Азоте" и ряде крупных белорусских предприятий, в том числе Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, Минском электротехническом заводе. Ряд сотрудников "Гродно Азот" в течение недели поддерживали проведение стачки.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной стачке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих. Позднее в октябре Головченко заявил, что общенациональная забастовка в Белоруссии не состоялась.