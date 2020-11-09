Над цехом "Аммиак-4" в Гродно загорелся факел азотно-водородной смеси

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Одно из крупнейших химических предприятий Белоруссии - ОАО "Гродно Азот" - сообщило, что утром в понедельник из-за проблем в технологическом процессе пришлось остановить цех "Аммиак-4", над предприятием горит факел из-за сброса азотно-водородной смеси.

"В 5:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел", - сообщает корпоративное издание "Гродненский химик".

Сотрудники предприятия налаживают технологический процесс и собираются снова запустить цех.

В компании считают, что инцидент не создал угрозы работникам предприятия, жителям города и экологии.

"Гродно Азот" - одно из крупнейших химпредприятий СНГ и Восточной Европы. Оно выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие химикаты. Оно входит в концерн "Белнефтехим" и принадлежит государству.

Аммиак на предприятии производят в цехах "Аммиак-3" и "Аммиак-4" каждый мощностью 450 тыс. тонн в год. Технологически производство устроено таким образом, что когда цех останавливается, возникает необходимость сжечь остатки газа, сбросить давление в аппаратах. В таких случаях над заводом виден факел.

На прошлой неделе руководство "Гродно Азота" подтвердило проблемы с кадрами в некоторых цехах с опасным производством, отметив, что в компании есть достаточно квалифицированные специалисты, которые могли бы укомплектовать смены. "На предприятии существует определённая ситуация с комплектацией смен цехов Аммиак-3 и Карбамид-4", - сообщало корпоративное издание "Гродненский химик".

По мнению руководства, ситуация связана с большим количеством больных коронавирусом, с увольнением ряда специалистов по собственному желанию и вступлением некоторых сотрудников в стачку с отказом выполнять свои трудовые обязанности. "Замещающие их работники имеют соответствующую квалификацию и опыт работы. Они сами принимали участие в обучении и стажировке персонала вышеуказанных цехов", - подчеркивали в компании.

На заводе также отрицали сообщения интернет-ресурсов о том, что из-за забастовки сменный персонал ряда цехов не укомплектован необходимым количеством квалифицированных работников для выходов в дежурную смену, а люди работают без сдачи соответствующих экзаменов с нарушением трудовых инструкций и трудового кодекса.

30 октября гендиректор "Гродно Азота" Игорь Бобырь пообещал бастующих уволить за попытку "убить" предприятие и привлекать на завод сотрудников других предприятий и из других регионов.

По данным телеграм-канала "Стачком Азота", наибольшая активность отмечалась в цехах "Аммиак-3" и "Карбамид-4", где ряд сотрудников отказывается сдавать и принимать смены на опасном производстве непрерывного цикла.

К всеобщей забастовке с 26 октября призывала бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская.