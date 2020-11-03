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В Швейцарии задержали двух человек по делу о нападении в Вене

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Полиция задержала близ Цюриха двух молодых людей, имеющих швейцарское гражданство, в связи с нападением в понедельник вечером в Вене, сообщили в полиции.

"В ходе расследования полиция установила личности подозреваемых: 18-летнего и 24-летнего граждан Швейцарии. Оба они задержаны во вторник", - говорится в сообщении полиции Цюриха.

Отмечается, что швейцарская полиция сотрудничает с австрийскими властями по этому делу.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли не менее четырех человек. По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен.

Теракт в Вене

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Швейцария Цюрих Австрия Вена

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