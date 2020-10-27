В двух регионах Швеции вводят ограничения на контакты из-за COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти шведского региона Сконе на фоне серьезного роста заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране призвали жителей региона серьезно сократить социальные контакты с другими людьми, сообщают западные СМИ.

Рекомендация будет действовать в течение трех недель. Населению также советовали избегать массовых и культурных собраний, не посещать такие закрытые помещения как музеи, библиотеки и спортзалы.

На прошлой неделе администрация региона Уппсала рекомендовала жителям в течение двух недель избегать общественного транспорта и не встречаться с людьми за пределами своих жилищ.

В то же время, подчеркивают СМИ, эти ограничения в Швеции носят лишь рекомендательный характер.

"На прошлой неделе количество новых случаев (коронавируса - ИФ) увеличилось на 70% в сравнении с неделей до этого - одно из самых значительных повышений, которые мы видели", - заявил на пресс-конференции главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Швеции за время пандемии выявили 115 785 случаев заражения коронавируса. 5 918 инфицированных скончались.

Швеция в отличие от других европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений, баров, магазинов, ресторанов и школ.

Хотя большинство шведов поддержали такой правительственный подход, другие наблюдатели обвиняли власти в пренебрежении жизнями населения страны. Западные СМИ в свою очередь уточняют, что, хотя в Швеции зафиксировано больше летальных исходов, чем в соседних скандинавских странах, эти показатели ниже, чем в таких европейских странах как Великобритания, Франция, Бельгия.