Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

В двух регионах Швеции вводят ограничения на контакты из-за COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти шведского региона Сконе на фоне серьезного роста заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране призвали жителей региона серьезно сократить социальные контакты с другими людьми, сообщают западные СМИ.

Рекомендация будет действовать в течение трех недель. Населению также советовали избегать массовых и культурных собраний, не посещать такие закрытые помещения как музеи, библиотеки и спортзалы.

На прошлой неделе администрация региона Уппсала рекомендовала жителям в течение двух недель избегать общественного транспорта и не встречаться с людьми за пределами своих жилищ.

В то же время, подчеркивают СМИ, эти ограничения в Швеции носят лишь рекомендательный характер.

"На прошлой неделе количество новых случаев (коронавируса - ИФ) увеличилось на 70% в сравнении с неделей до этого - одно из самых значительных повышений, которые мы видели", - заявил на пресс-конференции главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Швеции за время пандемии выявили 115 785 случаев заражения коронавируса. 5 918 инфицированных скончались.

Швеция в отличие от других европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений, баров, магазинов, ресторанов и школ.

Хотя большинство шведов поддержали такой правительственный подход, другие наблюдатели обвиняли власти в пренебрежении жизнями населения страны. Западные СМИ в свою очередь уточняют, что, хотя в Швеции зафиксировано больше летальных исходов, чем в соседних скандинавских странах, эти показатели ниже, чем в таких европейских странах как Великобритания, Франция, Бельгия.

Хроника коронавируса. Октябрь.

24
Малайзия намерена ввести ограничения на передвижение в своей столице Куала-Лумпуре, административном центре Путраджая и в штатах Селангор и Сабах в рамках борьбы со второй волны короновируса26 октября. Власти Турции разрешили вновь открывать рестораны, кафе, парки и пляжи, а также отменить запрет на поездки между городами, поскольку страна ослабляет ограничения, которые ввела в попытке остановить распространение короновирусной болезни24 октября. Бразилия входит в тройку стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев заражения коронавирусом – более 5,2 миллиона, и занимает второе место по числу жертв болезни – почти 155 тысяч человек.23 октября. В индонезийской Джакарте кинотеатры открылись в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.22 октября. В Праге военнослужащие принимают участие в обустройстве госпиталя на 500 коек для больных COVID-19 в выставочном центре Летняны.21 октября. Американские штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут призвали жителей не путешествовать между тремя регионами. В стране выявлено суммарно 8 273 296 заражений коронавирусом и 221 052 летальных исхода.20 октября. В нескольких регионах Испании введены ограничения из-за COVID-19. В частности, ограничено сообщение с городами Бургос и Аранда-де-Дуэро (Кастилия-Леон), в Арагоне ввели лимит на число посетителей баров и ресторанов и запрещена торговля алкоголем с 10 вечера до 8 утра. В Каталонии все места, работающие круглосуточно, должны закрываться на время с 10 вечера до 7 утра.20 октября. Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 8 154 594 инфицированных, зафиксировано 219 674 летальных исхода, и более 3,2 млн человек вылечились. На фото: досрочное голосование за кандидатуру президента США началось в Новом Орлеане.19 октября. В Екатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятники.15 октября. Россия планирует возобновить авиасообщение с Кубой, прерванное из-за пандемии COVID-19.14 октября. В Индии началась подготовка к открытию кинотеатров после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.13 октября. В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования.12 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Малайзия намерена ввести ограничения на передвижение в своей столице Куала-Лумпуре, административном центре Путраджая и в штатах Селангор и Сабах в рамках борьбы со второй волны короновируса
Швеция коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 октября

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске

Пандемия коронавируса

К протестам бизнеса против карантина в Италии присоединились радикалы

Трамп нашел опрос, по результатам которого он опережает Байдена

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Лукашенко потребовал выгонять из вузов оппозиционных студентов

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму

Ученые выдвинули новую версию причин "сонной болезни" в казахстанском Калачи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');