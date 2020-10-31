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Посольство Франции обеспокоено угрозами в адрес французов в РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Посольство Франции в Москве обеспокоено угрозами, поступающими в адрес французских граждан, находящихся на территории России, проинформировано об этом российские власти.

Дипломаты сообщили об этом российским властям и призвали их выступить с официальным осуждением, говорится в сообщении французской дипмиссии.

"Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России", - подчеркнули в посольстве.

29 октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что всем гражданам Франции, находящимся за рубежом, были отправлены сообщения о возросшем уровне угрозы.

16 октября, близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил учителя истории, географии и обществоведения Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуры французского сатирического журнала "Шарли Эбдо" на мусульманского пророка Мухаммеда.

29 октября в Ницце исламист напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам. По последним данным, три человека погибли - сторож и две женщины, несколько ранены. Нападавший задержан. Он ранен и доставлен в госпиталь.

В тот же день французские полицейские застрелили в городе Авиньон мужчину, вооруженного ножом и выкрикивавшего "Аллах Акбар". Также в четверг неизвестный напал на охранника консульства Франции в Джидде в Саудовской Аравии и ранил его.

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