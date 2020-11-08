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В Тбилиси оппозиция потребовала новых парламентских выборов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси в воскресенье проходит многотысячный митинг протеста оппозиционных партий и их сторонников, собравшиеся требуют от властей назначить новые парламентские выборы.

Лидеры оппозиции считают, что итоги парламентских выборов 31 октября, на которых большинство получает правящая партия "Грузинская мечта", были сфальсифицированы.

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Выступающие на митинге лидеры оппозиции утверждали, что власти тотально сфальсифицировали результаты выборов, поэтому кандидаты в депутаты от оппозиции отказываются получать мандаты и требуют назначения новых выборов.

"Наш протест завершится, когда власти выполнят наше требование о назначении новых парламентских выборов", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

Митинг в Тбилиси пока проходит без каких-либо инцидентов.

По предварительным итогам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам получила 48% голосов избирателей, а восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер в парламент - 52% голосов, однако выборы проводились и в 30 одномандатных мажоритарных округах и в 14 из них правящая партия уже победила в первом туре, а в 16 мажоритарных округах 21 ноября будет проводиться второй тур.

Положение таково, что "Грузинская мечта" с учетом мажоритарных мандатов получает в парламенте большинство и может формировать новое правительство.

Грузия Тбилиси

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