В Тбилиси оппозиция потребовала новых парламентских выборов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси в воскресенье проходит многотысячный митинг протеста оппозиционных партий и их сторонников, собравшиеся требуют от властей назначить новые парламентские выборы.

Лидеры оппозиции считают, что итоги парламентских выборов 31 октября, на которых большинство получает правящая партия "Грузинская мечта", были сфальсифицированы.

Выступающие на митинге лидеры оппозиции утверждали, что власти тотально сфальсифицировали результаты выборов, поэтому кандидаты в депутаты от оппозиции отказываются получать мандаты и требуют назначения новых выборов.

"Наш протест завершится, когда власти выполнят наше требование о назначении новых парламентских выборов", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

Митинг в Тбилиси пока проходит без каких-либо инцидентов.

По предварительным итогам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам получила 48% голосов избирателей, а восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер в парламент - 52% голосов, однако выборы проводились и в 30 одномандатных мажоритарных округах и в 14 из них правящая партия уже победила в первом туре, а в 16 мажоритарных округах 21 ноября будет проводиться второй тур.

Положение таково, что "Грузинская мечта" с учетом мажоритарных мандатов получает в парламенте большинство и может формировать новое правительство.