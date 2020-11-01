Правящая партия Грузии набрала 48% после обработки 100% голосов на выборах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Грузии завершила обработку голосов по итогам проведенных 31 октября парламентских выборов.

По данным ЦИК, который обработал 100% бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 48,15%. Блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" занимает второе место с 27,14%.

Всего участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

Оппозиция результаты выборов признавать отказывается и отказывается входить в новый парламент.

Между тем, международные наблюдатели в своих предварительных оценках заявили, что, несмотря на недостатки, выборы прошли в конкурентной среде и в целом были соблюдены все основные свободы. Так Европейская внешнеполитическая служба, ссылаясь на предварительные выводы и заключения международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, констатирует, что "выборы были конкурентными и в целом основные свободы были соблюдены".

Посольство США в Тбилиси согласно с предварительными оценками международных наблюдателей, которые пришли к выводу, что парламентские выборы в Грузии 31 октября были конкурентными и прошли с соблюдением основных свобод.