Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09Заразились
на 01.11В России 1 636 781+18 665В мире 46 062 525+478 374

Правящая партия Грузии набрала 48% после обработки 100% голосов на выборах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Грузии завершила обработку голосов по итогам проведенных 31 октября парламентских выборов.

По данным ЦИК, который обработал 100% бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 48,15%. Блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" занимает второе место с 27,14%.

Всего участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

Оппозиция результаты выборов признавать отказывается и отказывается входить в новый парламент.

Между тем, международные наблюдатели в своих предварительных оценках заявили, что, несмотря на недостатки, выборы прошли в конкурентной среде и в целом были соблюдены все основные свободы. Так Европейская внешнеполитическая служба, ссылаясь на предварительные выводы и заключения международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, констатирует, что "выборы были конкурентными и в целом основные свободы были соблюдены".

Посольство США в Тбилиси согласно с предварительными оценками международных наблюдателей, которые пришли к выводу, что парламентские выборы в Грузии 31 октября были конкурентными и прошли с соблюдением основных свобод.

Грузия

Новости по теме

Новости

Польша снова потребовала от "Газпрома" снизить цены на газ

Зеленский призвал заменить судей КС Украины независимыми юристами

Что произошло за день: воскресенье, 1 ноября

Правозащитники насчитали 200 задержанных на акциях в Белоруссии

Подозреваемый в нападении на священника в Лионе освобожден

Подозреваемый в нападении на священника в Лионе освобожден

Милиция Минска использовала нелетальное оружие при разгоне митинга

Посольство РФ в Ереване опровергло слухи о гибели пограничников

Посольство РФ в Ереване опровергло слухи о гибели пограничников

Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии

Грузинская оппозиция не признала выборы и отказалась от мандатов

Грузинская оппозиция не признала выборы и отказалась от мандатов

Выборы президента Молдавии признали состоявшимися

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');