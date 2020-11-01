Грузинская оппозиция не признала выборы и отказалась от мандатов

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Грузии на призыв лидеров оппозиции выразить массовый протест "сфальсифицированным выборам" и собраться откликнулись несколько тысяч сторонников оппозиции, передает корреспондент "Интерфакса".

На митинге в Тбилиси на проспекте Руставели лидеры оппозиции заявили, что не признают итоги парламентских выборов 31 октября и отказываются входить в новый парламент.

"Мы встретимся с руководителями дипломатических миссий и передадим им все документальные материалы, как правящая партия фальсифицировала выборы и подкупала избирателей. Мы продолжим давление на власть с улицы, пока не будут назначены новые внеочередные свободные выборы", - заявила на митинге одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Зурабишвили.

В свою очередь один из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили заявил, что оппозиция приложит все усилия, чтобы парламент не смог работать. По его словам, власти оскорбили людей, украв выборы.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов правящая партия "Грузинская мечта" может получить в парламенте нового созыва около 90 депутатских мандатов. После обработки 94,26% бюллетеней "Грузинская мечта" набирает 48,12%. Блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" занимает второе место с 26,94%.

Оппозиция называет такое распределение мест "воровством".

В ночь на 1 ноября при включении в эфир грузинских оппозиционных телеканалов бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию к массовым акциям протеста против властей.

Наблюдатели на брифинге оценили состоявшиеся в Грузии парламентские выборы, как конкурентные, в ходе которых были защищены все фундаментальные права.

Лидеры оппозиции призвали своих сторонников собраться в следующее воскресенье и продолжить протест.