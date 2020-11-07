Трамп отказал Байдену в праве объявлять о победе на выборах президента

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент США Дональд Трамп считает, что его оппонент-демократ Джо Байден не имеет права объявлять о своей победе на выборах.

"Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на пост президента. Я тоже мог бы сделать такое заявление. Судебные разбирательства только начинаются", - написал Трамп в твиттере.

Ранее предвыборный штаб Байдена сообщил, что демократ выступит с обращением к согражданам. Ожидается, что выступление Байдена состоится в прайм-тайм - в пятницу вечером по времени Восточного побережья США. По некоторым данным, оно запланировано примерно на 20:00 по местному времени (04:00 мск).

Байден в настоящее время близок к тому, чтобы набрать необходимое для победы на выборах голоса выборщиков.

СМИ предполагают, что Байден объявит себя победителем президентских выборов.

Действующий глава государства Дональд Трамп неоднократно давал понять, что не собирается сейчас признавать поражение и будет оспаривать в суде результаты подсчета голосов в ряде ключевых штатов.