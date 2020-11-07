Суд в США постановил отделить в Пенсильвании бюллетени, полученные после дня выборов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд США после поданного республиканцами иска постановил отделить бюллетени, полученные в штате Пенсильвания после дня выборов, сообщает телеканал CNN.

В пятницу вечером по местному времени судья Сэмюэл Алито поставил, что избирательные комиссии всех округов штата Пенсильвания должны отсортировать бюллетени, полученные после дня выборов. Алито заявил, что если данные бюллетени будут подсчитываться, они должны быть рассмотрены отдельно.

Постановление суда соответствует распоряжению, которое уже сделала госсекретарь штата.

Ранее в пятницу республиканцы обратились в Верховный суд США с требованием не предпринимать штату Пенсильвания никаких действий в отношении бюллетеней, полученных по почте после дня выборов, 3 ноября.

Трамп, который пока обеспечил себе 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

Трамп в ряде ключевых штатов лидировал до поступления по почте дополнительных бюллетеней, после подсчета которых вперед вышел Байден. В этой ситуации действующий президент США и его сторонники обвиняют демократов в нарушениях и требуют не учитывать "незаконные бюллетени". Трамп уже дал понять, что не признает поражение и будет оспаривать итоги голосования в судах.

По последним данным, в Пенсильвании после подсчета 98% голосов кандидат в президенты от демократов Джо Байден получает 3 324 357 голосов (49,57%), действующий лидер Дональд Трамп - 3 304 757 (49,28%). Таким образом, Байден обгоняет Трампа почти на 20 тыс. голосов.