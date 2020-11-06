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Байден в пятницу выступит с обращением к американцам

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден собирается выступить с обращением, в котором объявит о своих планах по переходному периоду, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

"Джо Байден готовится выступить с обращением к нации сегодня", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Байден не планирует "ждать итогов рассмотрения исков в суде", поданных командой президента США Дональда Трампа для оспаривания результатов подсчета голосов в ряде штатов.

"Байден планирует незамедлительно перейти в статус "избранного президента"", - сообщает телеканал.

Кроме того, в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где сейчас находится Байден, уже подготовлена сцена для его выступления.

Секретная служба США решила усилить охрану Байдена, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По их данным, служба направляет усиленные группы своих сотрудников в Уилмингтон.

Отмечается, что ранее штаб кандидата уведомил Секретную службу США, что Байден останется в Уилмингтоне как минимум еще один день и может уже в пятницу выступить с "большой речью".

Ранее сообщалось, что в настоящее время у Байдена в Пенсильвании примерно на 5,5 тыс. голосов больше, чем у Трампа. До сих пор в этом штате лидировал Трамп.

Если Пенсильвания действительно останется за Байденом и Трампу не удастся успешно оспорить результаты голосования в этом и других штатах, кандидат от демократов наберет достаточное число выборщиков для избрания президентом США.

Ранее американские СМИ сообщили, что Байден вырвался вперед и в штате Джорджия. В нем также до сих пор лидировал Трамп.

Хроника 09 января 2018 года – 06 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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