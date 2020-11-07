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Республиканцы потребовали не считать в Пенсильвании голоса, полученные после дня выборов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Республиканцы обратились в Верховный суд США с требованием не предпринимать штату Пенсильвания никаких действий в отношении бюллетеней, полученных по почте после дня выборов, 3 ноября, говорится в поданном иске.

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"Учитывая результаты всеобщих выборов 3 ноября 2020 года, голосование в Пенсильвании вполне может определить следующего президента США, и в настоящее время неясно, все ли 67 окружных избирательных комиссий отделяют поздно поступившие бюллетени", - сообщается в исковом заявлении республиканцев.

Как отмечает телеканал CNN, госсекретарь Пенсильвании уже распорядилась, чтобы все бюллетени, поступившие со среды, 4 ноября, по пятницу, 6 ноября, были отделены от бюллетеней, поступивших ко дню выборов, в ожидании текущего судебного разбирательства.

Требование республиканцев "просто просит суд обеспечить выполнение этого распоряжения", а также "не предпринимать никаких действий в отношении бюллетеней", отмечает телеканал.

Согласно прогнозу CNN, Байден обеспечил себе голоса 253 выборщиков из 270, необходимых для победы, у Трампа 213 голосов. Без победы в Джорджии и Пенсильвании Трамп теряет шансы на переизбрание.

Трамп в ряде ключевых штатов лидировал до поступления по почте дополнительных бюллетеней, после подсчета которых вперед вышел Байден. В этой ситуации действующий президент США и его сторонники обвиняют демократов в нарушениях и требуют не учитывать "незаконные бюллетени". Трамп уже дал понять, что не признает поражение и будет оспаривать итоги голосования в судах.

Хроника 09 января 2018 года – 07 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Пенсильвания Дональд Трамп Джо Байден

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