Премьер Японии готов укреплять японо-американский союз при Байдене

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга подтвердил журналистам в понедельник, что готов работать над укреплением японо-американского союза с Джо Байденом, который объявил себя избранным президентом США по итогам президентских выборов.

Суга отметил, что намерен сотрудничать с Байденом в деле обеспечения мира в Индо-Тихоокеанском регионе.

Он также сказал, что договоренностей о телефонных переговорах с Байденом или о визите в Соединенные Штаты пока нет, но добавил, что хотел бы организовать их в нужное время.

Ранее премьер-министр Японии в твиттере поздравил Байдена с победой на выборах и заявил о стремлении к совместной работе с ним.

Ведущие американские СМИ в субботу объявили Байдена победителем на выборах президента США, прошедших 3 ноября, но официально итоги голосования будут обнародованы позднее в ноябре. Действующий президент Дональд Трамп не признал свое поражение и намерен оспорить в суде результаты выборов в ряде штатов. Многие мировые лидеры уже поздравили Байдена с победой.