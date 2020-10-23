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Водители фур прекратили въезд в КНР через пункт пропуска "Пограничный"

Шоферы объявили забастовку, требуя оперативного тестирования на COVID-19 на границе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские водители грузовиков прекратили въезд в Китай через пункт пропуска "Пограничный", сообщил "Интерфаксу" председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

"Водители объявили забастовку, требуют организовать перед границей медпункт, где можно оперативно пройти тестирование на коронавирус. Это связано с тем, что китайская сторона при повторном тестировании у некоторых российских водителей, которые въезжают со справкой об отрицательном тесте на COVID, обнаруживает коронавирус. Тест на китайской стороне проводят в течение 1,5 часов", - сказал Куприянов.

По его словам, в акции участвуют порядка 500 водителей фур. Не проезжают машины с пиломатериалами, скоропортящимися грузами, в том числе рыбой и морепродуктами.

Ситуацию подтвердили и в Уссурийской таможне. "На данный момент на пункте "Пограничный" забастовка среди водителей есть. Таможня работает в прежнем режиме, сотрудники находятся на рабочих местах, готовы начать оформление", - сообщила "Интерфаксу" представитель таможни Ирина Кульчицкая.

На пункте пропуска "Полтавка" работа затруднена тем, что китайская сторона возвращает российских водителей, добавила она.

Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Приморский край Китай Коронавирус Петр Куприянов

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