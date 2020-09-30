КПП на границе Китая и Приморья предложили вернуть к круглосуточной работе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай договорились обсудить возможность перевода пунктов пропуска Пограничный - Суйфэньхэ и Краскино - Хуньчунь на семидневный круглосуточный режим работы. Об этом сообщило полпредство на Дальнем Востоке.

Ситуацию на границе обсуждали на заседании Российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР.

"Российская сторона проинформировала китайскую, что начала готовиться к продлению работы пунктов пропуска Пограничный и Краскино до режима 24/7.

"Стороны договорились изучить возможность перевода пунктов пропуска на семидневный круглосуточный режим работы", - сообщила пресс-служба полпредства.

Переходы сейчас закрыты для граждан из-за коронавируса. Грузоперевозчиков через них пропускают по заранее поданным электронным заявкам. КПП работают пять дней в неделю, не круглые сутки.