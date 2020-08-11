Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

Около 200 фур скопилось на границе России и Китая в Приморье

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В пункте пропуска "Пограничный" в Приморье на границе с Китаем вновь образовалась пробка из большегрузов - скопилось около 180 фур, за сутки к выезду оформлено 40 грузовиков, сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Подобная ситуация уже складывалась на российско-китайской границе в Приморье весной этого года, когда из-за пандемии коронавируса китайская сторона временно сократила квоту до 40 грузовиков в сутки, а также ужесточила санитарные правила пересечения границы. Проблему удалось решить введением "электронной" очереди.

"На данный момент ситуация на пункте пропуска "Пограничный" остается напряженной, в связи с этим находится на постоянном контроле", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы правительства Приморского края во вторник.

Он добавил, что губернатор региона Олег Кожемяко уже обратился к китайской стороне с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении существующей квоты на пропуск большегрузов в КНР.

На месте уже побывал вице-премьер краевого правительства Александр Костенко. "Нам поступили сигналы о том, что проблема эта возвращается. Хотя мы не давали распоряжений об отмене сертификации или изменении порядка ее организации. Вероятно, это чье-то самовольное решение, за которое нужно ответить. Если выяснится, что к ухудшению положения наших граждан, к созданию неких "блатных коридоров" причастен кто-то из чиновников, их будут ждать самые серьезные последствия", - сказал Костенко, которого процитировали в пресс-службе.

Для урегулирования ситуации перед пунктом пропуска установлен пост ГИБДД, а также знаки, ограничивающие стоянку у дороги. Кроме того, предусмотрена бесплатная площадка для парковки большегрузного транспорта на сутки.

В мае этого года автоперевозчики из-за ситуации у российско-китайской границы в Приморье устроили акцию протеста. В частности, они на три дня приостановили въезд грузовиков в КНР через "Пограничный". Таким образом они надеялись привлечь внимание властей к происходящему, а также напомнить о планах, согласно которым еще несколько лет назад этот пункт пропуска планировалось реконструировать, но работы так и не начались.

Пограничный Приморский край Китай Олег Кожемяко

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала жителя Нефтекамска за планы поджечь мэрию

ДТП с участием Михаила Ефремова

Сын погибшего в ДТП подготовил иск к Ефремову на 6,5 млн рублей

Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов

Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов

Правительство само будет утверждать правила русской орфографии

Пандемия коронавируса

Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса

Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса

Минсельхоз обещал обдумать идею ввести квоты на импорт яблок и слив

Минсельхоз обещал обдумать идею ввести квоты на импорт яблок и слив
Пандемия коронавируса

Одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса

Пандемия коронавируса

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

"Росатом" назвал сроки обезвреживания ртутного цеха "Усольехимпрома"

"Росатом" назвал сроки обезвреживания ртутного цеха "Усольехимпрома"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');