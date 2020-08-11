Около 200 фур скопилось на границе России и Китая в Приморье

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В пункте пропуска "Пограничный" в Приморье на границе с Китаем вновь образовалась пробка из большегрузов - скопилось около 180 фур, за сутки к выезду оформлено 40 грузовиков, сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Подобная ситуация уже складывалась на российско-китайской границе в Приморье весной этого года, когда из-за пандемии коронавируса китайская сторона временно сократила квоту до 40 грузовиков в сутки, а также ужесточила санитарные правила пересечения границы. Проблему удалось решить введением "электронной" очереди.

"На данный момент ситуация на пункте пропуска "Пограничный" остается напряженной, в связи с этим находится на постоянном контроле", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы правительства Приморского края во вторник.

Он добавил, что губернатор региона Олег Кожемяко уже обратился к китайской стороне с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении существующей квоты на пропуск большегрузов в КНР.

На месте уже побывал вице-премьер краевого правительства Александр Костенко. "Нам поступили сигналы о том, что проблема эта возвращается. Хотя мы не давали распоряжений об отмене сертификации или изменении порядка ее организации. Вероятно, это чье-то самовольное решение, за которое нужно ответить. Если выяснится, что к ухудшению положения наших граждан, к созданию неких "блатных коридоров" причастен кто-то из чиновников, их будут ждать самые серьезные последствия", - сказал Костенко, которого процитировали в пресс-службе.

Для урегулирования ситуации перед пунктом пропуска установлен пост ГИБДД, а также знаки, ограничивающие стоянку у дороги. Кроме того, предусмотрена бесплатная площадка для парковки большегрузного транспорта на сутки.

В мае этого года автоперевозчики из-за ситуации у российско-китайской границы в Приморье устроили акцию протеста. В частности, они на три дня приостановили въезд грузовиков в КНР через "Пограничный". Таким образом они надеялись привлечь внимание властей к происходящему, а также напомнить о планах, согласно которым еще несколько лет назад этот пункт пропуска планировалось реконструировать, но работы так и не начались.