Эксперт из ФРГ назвал тканевые маски средством психологической защиты

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Тканевые маски плохо защищают человека от коронавируса, респираторная маска типа FFP2 - лучше, но тоже неидеальна, заявил на пресс-конференции руководитель Ведомства здравоохранения берлинского района Райникендорф Патрик Ларшайд.

Он добавил, что тканевые маски - это "важный психологический инструмент", повышающий бдительность.

"Маски, которые мы знаем - это маска из куска ткани. Она не соответствует медицинским критериям. За ее счет есть определенное снижение возбудителей вируса в воздухе, но меня самого, как человека, который ее носит, она практически не защищает. И других тоже она защищает очень ограниченно. Ее нельзя путать с маской, которую носит, например, пожарный", - сказал он.

В Германии для защиты от коронавируса люди активно пользуются масками-респираторами типа FFP2, изначально они были созданы для защиты от строительной пыли и других вредных промышленных веществ.

"FFP2 тоже не стопроцентно безопасны. Они дают высокую защиту и допустимы в медицинской сфере. Их носят там, где высок риск заражения, в комбинации с другими защитными мерами это работает очень хорошо. Но такие маски затрудняют дыхание", - сказал Ларшайд.

Эксперт также отметил, что сейчас очень сложно найти источники заражения коронавирусом, и врачи и чиновники не знают, что делать, чтобы улучшить ситуацию.

"Мы видим сейчас, что люди, конечно, как всегда, заболевают маленькими кластерами... В большинстве случаев это происходит очень размыто, и мы не можем правильно определить источник заражения", - сказал он .

По данным института Роберта Коха, в Германии с начала пандемии выявили 671 868 случаев заражения коронавирусом, 11 517 заболевших умерли. В минувшую субботу суточный прирост заболеваемости составил 23 399 заразившихся, в воскресенье выявили 13 363 новых случаев коронавирусной инфекции, данные на воскресенье и понедельник традиционно ниже.