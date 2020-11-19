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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
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В ВОЗ заявили, что ношение масок 95% европейцев исключит локдауны

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Страны Европы смогут избежать локдаунов, если использование масок достигнет 95%, считает глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге. Он сказал на пресс-конференции, что считает локдаун крайней мерой.

Пандемия коронавируса

Он также назвал неэффективным закрытие школ в условиях нынешней пандемии. По его данным, дети и подростки не способствуют распространению COVID-19.

Клюге считает, что начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.

С 30 октября во Франции ввели режим изоляции для борьбы с коронавирусом. 18 ноября представитель правительства страны Габриэль Атталь сказал, что до отмены ограничений еще далеко. По сведениям Le Figaro, на следующей неделе президент Эммануэль Макрон объявит о постепенном выходе из карантина в декабре, а пока он выбирает между различными сценариями. На столе остается замена локдауна на комендантский час с послаблениями в дни праздников.

В Германии с начала декабря закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только с собой. В стране не будут работать традиционные рождественские базары, которые обычно открываются в ноябре.

Облегченный вариант режима самоизоляции с 5 ноября и до 2 декабря действует в Англии. Жителям реги она разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже разрешены. Общепит работает только "на вынос". Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений приостановили работу. При этом школы, колледжи и университеты продолжают работать.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 19 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Ханс Клюге коронавирус Европа Франция Германия Великобритания

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