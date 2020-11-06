Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Несколько американских СМИ прервали первую со дня президентских выборов прямую видеотрансляцию президента США Дональда Трампа, поскольку расценили его выступление как распространение дезинформации.

"Итак, сейчас мы вновь находимся в необычном положении, не только прерывая президента США, но исправляя президента США", - заявил ведущий телеканала MSNBC Брайан Уильямс, как только канал выключил прямую трансляцию с Трампом.

Обоснованием для такого шага стало то, что в ходе 17-минутного выступления Трампа от него якобы прозвучали подстрекательские заявления и необоснованные притязания, в частности, он обвинял демократов в попытке "украсть выборы".

Выступление президента отключили телеканалы NBC, CNBC, ABC, CNN и ряд изданий, которые транслировали выступление Трампа в соцсетях.

"Какая печальная ночь для США - услышать, что их президент говорит это, чтобы ошибочно обвинить людей в попытке украсть выборы", - сказал ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер.

Ведущий телеканала CNBC Шепард Смит объявил о прерывании трансляции, пояснив, что президент говорит "неправду". "Большая часть того, что говорит президент США, - абсолютная неправда", - сказал Смит.

Издание USA Today также остановило трансляцию. "Президент Трамп бездоказательно заявил, что президентские выборы были нечестными и мошенническими. Мы своевременно остановили прямую трансляцию этих заявлений и удалили видео с наших платформ", - заявила главный редактор издания Николь Кэрролл.

"Наша работа - распространять правду, а не безосновательные теории заговора", - добавила Кэрролл.

Брифинг Трампа

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп провел брифинг в Белом доме, в ходе которого он подчеркнул, что демократы пытаются "украсть выборы". "Если вы подсчитаете незаконные голоса, они могут попытаться украсть выборы у нас", - сказал он.

Трамп вновь выступил за прекращение подсчета "голосов, которые пришли с опозданием", то есть уже после того, как закрылись избирательные участки. Он отметил, что лидировал в Северной Каролине, но "они (демократы - ИФ) продолжают находить "отправленные по почте бюллетени, все они - за Байдена". По мнению Трампа, эти бюллетени - незаконные.

Похожая ситуация складывается в Пенсильвании и Джорджии, считает американский политик. "Мы не можем терпеть такого в нашей стране", - заявил Трамп.

Официальных итогов выборов пока нет.

После своего заявления Трамп сразу же ушел, не став отвечать на вопросы журналистов.