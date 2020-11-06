Трамп раскритиковал Twitter в твиттере

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал сервис микроблогов Twitter за две пометки о возможно недостоверных его твитах.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

"Twitter вышел из-под контроля, что стало возможно благодаря подаренным правительством разделом 230", - написал Трамп в твиттере, подразумевая раздел закона об этике в сфере коммуникаций.

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Между Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом разрыв очень небольшой.

Трамп написал, что легко выиграет выборы при подсчете легальных голосов, а там, куда не допускали наблюдателей, голоса должны быть признаны незаконными и не учитываться. Он призвал Верховный суд США решить эту проблему.

Twitter маркировал его твит сообщением, что содержание этого поста частично или полностью может быть спорным и вводить в заблуждение относительно хода выборов.

За несколько часов до этого телеканалы прервали первую прямую трансляцию выступления Трампа после завершения голосования, обвинив его в распространении дезинформации и в необоснованных обвинения демократов в попытках украсть выборы. Трансляцию прервали NBC, CNBC, ABC, CNN и СМИ и издания, которые ввели ее в соцсетях.