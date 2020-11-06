Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:18Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Трамп раскритиковал Twitter в твиттере

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал сервис микроблогов Twitter за две пометки о возможно недостоверных его твитах.

"Twitter вышел из-под контроля, что стало возможно благодаря подаренным правительством разделом 230", - написал Трамп в твиттере, подразумевая раздел закона об этике в сфере коммуникаций.

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Между Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом разрыв очень небольшой.

Трамп написал, что легко выиграет выборы при подсчете легальных голосов, а там, куда не допускали наблюдателей, голоса должны быть признаны незаконными и не учитываться. Он призвал Верховный суд США решить эту проблему.

Twitter маркировал его твит сообщением, что содержание этого поста частично или полностью может быть спорным и вводить в заблуждение относительно хода выборов.

За несколько часов до этого телеканалы прервали первую прямую трансляцию выступления Трампа после завершения голосования, обвинив его в распространении дезинформации и в необоснованных обвинения демократов в попытках украсть выборы. Трансляцию прервали NBC, CNBC, ABC, CNN и СМИ и издания, которые ввели ее в соцсетях.

Выборы в США

15
Стамфорт, КоннектикутПасадена, КалифорнияНью-ЙоркЛос-АнджелесТрентон, штат ВисконсинФранклин, ВисконсинБоуи, МэрилендБойсе, АйдахоРоуз Вэлли, ПенсильванияХьюстон, ТехасВашингтонЛос-АнджелесЛуисвилл, КентуккиБрандон, ФлоридаОклахома-Сити
Стамфорт, Коннектикут
Хроника 09 января 2018 года – 06 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
Дональд Трамп США Twitter

Новости по теме

Новости

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Донецк заявил о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

Выборы в США - 2020

Fox News сообщил о лидерстве Байдена в Джорджии

Выборы в США - 2020

Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа

Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа
Выборы в США - 2020

Республиканцы Невады подали иск о мошенничестве на выборах

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна еще одна АЭС

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна еще одна АЭС
Пандемия коронавируса

В США выявлен новый антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

В США выявлен новый антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Навальный попал в больницу

Генпрокуратура не удовлетворена ответом ФРГ на запросы по Навальному

Генпрокуратура не удовлетворена ответом ФРГ на запросы по Навальному
Пандемия коронавируса

Почти 470 медиков заразились COVID-19 за сутки на Украине

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 49 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');