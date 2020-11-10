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В США уволился ответственный за контроль за выборами чиновник Минюста

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В США подал в отставку руководитель подразделения Минюста, которое расследует нарушения на выборах, Роберт Пилджер, сообщают CNN и NВС News со ссылкой на электронное письмо чиновника коллегам.

Выборы в США - 2020

Пилджер решил уйти после того, как глава Минюста Уильям Барр поручил подчиненным расследовать утверждения штаба Дональда Трампа о нарушениях в подсчете голосов до того, как штаты подведут итоги голосования. В документе Барра говорится, что утверждения о нарушениях заслуживают доверия и что если они подтвердятся, это может повлиять на исход выборов в отдельных штатах.

В обращении к сотрудникам Пилджер заявил, что принял решение уйти с должности, ознакомившись с "новой практикой и ее последствиями".

Президент Дональд Трамп утверждает, что демократы "украли" у него победу, при подсчете голосов учитывались "незаконные" бюллетени, а наблюдатели от республиканцев не были допущены контролировать процедуру. Его штаб подал ряд исков о нарушениях.

Между тем, переходная команда его соперника Джо Байдена не исключает, что будет судиться с федеральным Управлением общих служб США (GSA), обвиняя это ведомство в затягивании объявления результатов выборов. Об этом сообщил в понедельник человек из окружения Байдена, сообщает Axios.

СМИ ранее объявили, что Байден заручился поддержкой достаточного количества выборщиков, чтобы говорить о его победе. Его уже поздравили многие мировые лидеры.

Сторонники Джо Байдена празднуют его победу

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Хроника 09 января 2018 года – 10 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Роберт Пилджер Минюст Дональд Трамп Джо Байден

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