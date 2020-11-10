Католикос всех армян призвал власти объяснить трехстороннее заявление

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Католикос всех армян Гарегин Второй призвал власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики дать людям исчерпывающие объяснения, почему и как премьер-министр Никол Пашинян поддержал принятие трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху вместе с президентами России и Азербайджана.

"Принятое решение всколыхнуло души армян. Призываем власти Армении и Арцаха предоставить основательные и исчерпывающие объяснения принятого решения и его влияния на будущее страны", - процитировала его пресс-канцелярия Первопрестольного Св.Эчмиадзина.

Он призвал чиновников действовать трезво и мудро.

"Этот кризис должен быть преодолен совместными усилиями внешнеполитического руководства Армении и Арцаха", - заявил католикос.

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно сделали заявление о том, что с нуля часов 10 ноября боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратятся и стороны конфликта остановятся на занимаемых позициях. Контролировать линию разграничения будут российские миротворцы.

Пашинян затем заявил, что это решение далось ему нелегко. Он признал, что достигнутая договоренность не стала победой для Армении, но и поражение признать отказался. Возмущенные сограждане между тем захватили здание правительства и разгромили его кабинет, а также разграбили его жилую резиденцию.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что обсуждал заявление с Пашиняном и признал его способом избежать дальнейших жертв и полной потери территории.

Президент Армении Армен Саркисян объявил, что узнал о заявлении из прессы и что с ним предварительно никто не консультировался. Он взял на себя миссию достичь национальное единство по вопросу Карабаха.