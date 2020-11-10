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Пашинян заявил о своей ответственности за карабахскую неудачу

Пашинян заявил о своей ответственности за карабахскую неудачу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несет личную ответственность за сложившиеся вокруг Нагорного Карабаха обстоятельства.

"Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", - сказал Пашинян во вторник в прямом эфире в фейсбуке.

По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха. "Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", - отметил премьер Армении.

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9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении всех военных действий в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября. Согласно этому заявлению, подразделения Вооруженные силы Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха захватили здание правительства Армении. Несколько десятков человек разгромили кабинет премьера и разграбили его резиденцию.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

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Хроника 27 сентября – 10 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Армения Никол Пашинян

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