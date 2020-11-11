Оппозиция не смогла отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Внеочередное заседание парламента Армении, созванное для рассмотрения вопроса об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, не состоялось из-за отсутствия кворума, заявила оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян.

"На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание", - сказала Зограбян журналистам.

Организаторы митинга с требованием отставки Пашиняна призвали участников демонстрации разойтись по домам и ждать развития событий.

Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян требовал, чтобы Пашиняну дали время до полуночи среды на добровольную отставку. В противном случае он обещал, что оппозиция решит этот вопрос 12 ноября.

Оппозиция начала требовать отставки премьера после того, как в ночь на 10 ноября он и президенты России и Азербайджана приняли тройное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сохранении достигнутой расстановки сил. В Армении часть населения восприняла это как капитуляцию.

Пашинян объяснял, что это решение ему далось тяжело и что поражение он не признает, хотя берет на себя ответственность за неудачу в Карабахе. Он согласился на прекращение боевых действий, чтобы спасти жизни людей.

11 ноября митинг протеста собрался у парламента. Полиция подвергла приводу одного из организаторов акции, представителя партии "Дашнакцутюн", руководителя телеканала "Еркир медиа" Гегама Манукяна.