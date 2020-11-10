Пашинян подписал заявление о прекращении войны под давлением военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Армия настояла на принятии Арменией совместного заявления с РФ и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, содержание заявления невыгодно для армянской стороны. "Но в противном случае, если б соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность", - заявил премьер Армении.

Глава армянского правительства указал также на проблемы в войсках. Он, в частности, сказал о нескольких десятках случаев, когда население конкретных районов не позволяло военным передислоцировать войска, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства.

"Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало", - сказал премьер Армении.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной НКР города Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, заявил в телеобращении президент РФ.

Пашинян назвал текст трехстороннего заявления болезненным для Армении. Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян сообщил, что обсуждал заявление с Пашиняном и признал его способом избежать дальнейших жертв и полной потери территории. Президент Армении Армен Саркисян объявил, что узнал о заявлении из прессы и что с ним предварительно никто не консультировался.

Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена. Он уточнил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха захватили здание правительства Армении. Несколько десятков человек разгромили кабинет премьера и разграбили его жилую резиденцию.