Что случилось этой ночью: 11 ноября, среда

Apple представила ноутбуки с сообственным чипом, Байден не намерен судиться с Трампом для перехода власти, протестующие сломали дверь фонда Сороса в Ереване

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Протестующие разгромили офис фонда Сороса в центре Еревана. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как участники разгрома сломали двери офиса.

- Apple представила MacBook и Mac с собственным процессором. Новые ноутбуки работают до 20 часов без подзарядки. Стоимость нового поколения компьютеров начинается от $699.

- В Вашингтоне хотели бы узнать больше подробностей о договорённости по прекращению боевых действий в Карабахе. Захарова предложила пользоваться существующими дипканалами.

- Помпео выразил уверенность, что Трамп сохранит власть в США. "Мы собираемся посчитать все голоса. Когда процесс завершится, будут отобраны выборщики, есть процесс, который четко изложен в Конституции", - заявил он. Байден, в то же время, не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти. Он полагает, что республиканцы в итоге признают его победу на выборах.

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