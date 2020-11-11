Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:53Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Что случилось этой ночью: 11 ноября, среда

Apple представила ноутбуки с сообственным чипом, Байден не намерен судиться с Трампом для перехода власти, протестующие сломали дверь фонда Сороса в Ереване

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Протестующие разгромили офис фонда Сороса в центре Еревана. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как участники разгрома сломали двери офиса.

- Apple представила MacBook и Mac с собственным процессором. Новые ноутбуки работают до 20 часов без подзарядки. Стоимость нового поколения компьютеров начинается от $699.

- В Вашингтоне хотели бы узнать больше подробностей о договорённости по прекращению боевых действий в Карабахе. Захарова предложила пользоваться существующими дипканалами.

- Помпео выразил уверенность, что Трамп сохранит власть в США. "Мы собираемся посчитать все голоса. Когда процесс завершится, будут отобраны выборщики, есть процесс, который четко изложен в Конституции", - заявил он. Байден, в то же время, не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти. Он полагает, что республиканцы в итоге признают его победу на выборах.

.

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 51 млн

Дипломаты сообщили об освобождении из тюрьмы США гражданки РФ Осиповой

Помпео призвал не спешить с вопросами о работе Госдепа с командой Байдена

Помпео призвал не спешить с вопросами о работе Госдепа с командой Байдена

Миротворцы из России выдвинулись в зону нагорно-карабахского конфликта

Главный разведчик Пентагона подал в отставку

Главный разведчик Пентагона подал в отставку

Байден не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти

Протестующие разгромили офис фонда Сороса в центре Еревана

В ряде стран Европы зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

Apple представила MacBook и Mac с собственным процессором

Apple представила MacBook и Mac с собственным процессором

Госдеп заинтересовался деталями договоренности по Карабаху

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');