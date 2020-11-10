Госдеп заинтересовался деталями договоренности по Карабаху

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне приняли к сведению заключённую при посредничестве России договорённость между Азербайджаном и Армении о прекращении боевых действий в Карабахе, хотели бы узнать больше подробностей о ходе ее реализации, заявили "Интерфаксу" во вторник в Госдепе США.

"Мы приняли к сведению договорённость о прекращении боевых действий, достигнутую при посредничестве России. Нам было бы интересно узнать больше деталей и планов относительно реализации этой договорённости", - заявили в Госдепе, комментируя по просьбе агентства достигнутое ранее перемирие.

Там подчеркнули: "Мы будем рады видеть, что насилию положен конец, но пока не можем комментировать конкретные детали о прекращении огня или какие-либо последующие шаги. Любые вопросы о том, как сами стороны воспринимают новые соглашения, следует адресовать им самим".

В Вашингтоне отметили, что самым решительным образом осуждали эскалацию вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в нагорном Карабахе и сожалеют в связи с человечками потерями.