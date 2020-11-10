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Захарова предложила США пользоваться дипканалами для получения деталей по Карабаху

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - США могут узнать подробности договорённостей по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе по существующим дипканалам, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для этого есть дипломатические контакты", - сказала она.

Так Захарова ответила на вопрос, готова ли Москва предоставить Вашингтону информацию о деталях относительно договорённостей по Нагорному Карабаху.

Ранее во вторник в Госдепе США "Интерфаксу" заявили, что Вашингтон принял к сведению заключённую при посредничестве России договорённость между Азербайджаном и Арменией о прекращении боевых действий в Карабахе. Там отметили, что хотели бы узнать больше подробностей о ходе ее реализации.

Россия МИД РФ

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