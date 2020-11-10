Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:25Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Apple представила MacBook и Mac с собственным процессором

Apple представила MacBook и Mac с собственным процессором
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Компания Apple показала новые модели компьютеров Mac и ноутбуков MacBook Air с собственными чипами на презентации в Купертино под названием "Еще кое-что".

По заявлениям Apple, собственная разработка компании, процессор M1, является самым мощным и производительным на рынке.

Первым компьютером на новом чипе станет MacBook Air - устройство может работать до 18 часов без подзарядки и оснащено до 2 Тб внутренней памяти. Цена в США за базовую модификацию составит $999. За $699 будет продаваться Mac Mini. также оснащенный M1.

Apple также показала обновленный MacBook Pro - с новым процессором он будет работать до 20 часов без подзарядки. Он также оснащен до 2 Тб внутренней памяти, а также 16 Гб оперативной памяти. Стартовая цена за базовую модель - $1299.

Для работы с новым процессором компания разработала Mac OS Big Sur, о которой подробно рассказала на июньской WWDC. Релиз операционной системы запланирован на 12 ноября.

Apple

Новости по теме

Новости

Госдеп заинтересовался деталями договоренности по Карабаху

Выборы в США - 2020

Помпео выразил уверенность, что Трамп сохранит власть в США

Турция вместе с Россией будет контролировать перемирие в Карабахе

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом

Турция не будет напрямую участвовать в миротворческой миссии в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

К зданию правительства Армении вновь начали стекаться протестующие

К зданию правительства Армении вновь начали стекаться протестующие

Франция предложила реформировать Шенгенскую зону

Франция предложила реформировать Шенгенскую зону

ЕС решил закупить до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech

Азербайджан возбудил дело о сбитом российском Ми-24 по статье о халатности

Азербайджан возбудил дело о сбитом российском Ми-24 по статье о халатности

Три самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром в Армении

Три самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром в Армении
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');