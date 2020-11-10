Помпео выразил уверенность, что Трамп сохранит власть в США

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что власть в стране останется у администрации президента Дональда Трампа.

"Будет плавный переход (власти в стране - ИФ) ко второй администрации Трампа", - сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, будет ли госдепартамент сотрудничать с переходной группой представителя Демократической партии Джо Байдена, которому многие прочат победу на выборах президента США.

"Мы готовы. Весь мир наблюдает за тем, что происходит. Мы собираемся посчитать все голоса. Когда процесс завершится, будут отобраны выборщики, есть процесс, который четко изложен в Конституции", - добавил он.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам политик также считает себя победителем на выборах, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец, президент США Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.