Миротворцы из России выдвинулись в зону нагорно-карабахского конфликта

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Прибывшая в Армению из РФ миротворческая бригада, личный состав которой осуществил разгрузку и формирование колонн для совершения марша, движется в район сосредоточения, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России.

"Подразделение миротворческого соединения, совершившие перелет с аэродрома Ульяновск-Восточный в Республику Армения, совершает марш в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - уточнили в военном ведомстве РФ.

Марш совершается в составе штатных подразделений. "Воинским колоннам предстоит проехать более 250 км и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", -сообщили агентству в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады уже приземлились в Республике Армения. Ими было доставлено более 400 военнослужащих, материальные средства, бронетранспортеры, автомобильная и специальная техника, средства связи.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, как сообщается, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Для управления миротворческой операцией в районе столицы Нагроного Карабаха г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов Росси и Азербайджана и премьер-министра Армении с 00:00 10 ноября 2020 года было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджанской Республики и Республики Армения останавливаются на занимаемых позициях.