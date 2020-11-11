Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:25Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Миротворцы из России выдвинулись в зону нагорно-карабахского конфликта

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Прибывшая в Армению из РФ миротворческая бригада, личный состав которой осуществил разгрузку и формирование колонн для совершения марша, движется в район сосредоточения, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России.

"Подразделение миротворческого соединения, совершившие перелет с аэродрома Ульяновск-Восточный в Республику Армения, совершает марш в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - уточнили в военном ведомстве РФ.

Марш совершается в составе штатных подразделений. "Воинским колоннам предстоит проехать более 250 км и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", -сообщили агентству в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады уже приземлились в Республике Армения. Ими было доставлено более 400 военнослужащих, материальные средства, бронетранспортеры, автомобильная и специальная техника, средства связи.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, как сообщается, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Для управления миротворческой операцией в районе столицы Нагроного Карабаха г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов Росси и Азербайджана и премьер-министра Армении с 00:00 10 ноября 2020 года было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджанской Республики и Республики Армения останавливаются на занимаемых позициях.

Армения РФ

Новости

Главный разведчик Пентагона подал в отставку

Главный разведчик Пентагона подал в отставку

Байден не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти

Протестующие разгромили офис фонда Сороса в центре Еревана

В ряде стран Европы зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

Apple представила MacBook и Mac с собственным процессором

Apple представила MacBook и Mac с собственным процессором

Госдеп заинтересовался деталями договоренности по Карабаху

Выборы в США - 2020

Помпео выразил уверенность, что Трамп сохранит власть в США

Турция вместе с Россией будет контролировать перемирие в Карабахе

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом

Турция не будет напрямую участвовать в миротворческой миссии в Карабахе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');