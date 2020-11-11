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Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до полуночи среды

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиционные фракции парламента Армении в среду потребовали от премьер-министра республики Никола Пашиняна подать в отставку до конца дня.

"Предлагаем следующий вариант: сегодня до 24:00 даем Пашиняну время для отставки и до 24:00 время для проведения заседания парламента", - сказал на митинге оппозиции у здания парламента страны представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он добавил, что, если это требование не будет выполнено, то оппозиция 12 ноября решит вопрос "устранения Пашиняна и его политической команды от власти".

Сагателян отметил, что "партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента". "В повестке заседания - отставка Пашиняна", - подчеркнул политик.

Он выразил надежду, что депутаты правящей фракции "Мой шаг", без присутствия которых заседание не может состояться, придут в парламент.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято в качестве необоснованного решения о капитуляции.

В среду в Ереване проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна.

Никол Пашинян Армения Ишхан Сагателян

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