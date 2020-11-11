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Парламент Армении на внеочередном заседании рассмотрит отставку Пашиняна

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиционные фракции парламента Армении созвали внеочередное заседание законодательного органа по вопросу отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"Партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. В повестке заседания – отставка Пашиняна", - сказал на митинге оппозиции у здания парламента страны представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали заявление о том, что с нуля часов 10 ноября боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекратятся и стороны конфликта остановятся на занимаемых позициях. Контролировать линию разграничения будут российские миротворцы.

Пашинян заявил, что это решение далось ему тяжело. Он сказал, что договоренность не стала победой для Армении, но также отказался признать поражение.

Трехстороннее заявление о прекращении огня вызвало беспорядки и протесты в Ереване в ночь на 10 ноября. В Армении это было воспринято как необоснованная капитуляция. Возмущенные сограждане захватили здание правительства и разгромили его кабинет, а также разграбили его жилую резиденцию.

Пашинян заявил, что принял это заявление, чтобы избежать коллапса в регионе, окружения и гибели тысяч армянских военных.

"Документ подписан в ситуации, когда пал Шуши и когда Генштаб ВС Армении докладывал, что ресурсы в проблематичной ситуации и руководство Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) было согласно с этим мнением. Этим документом передано то, что по военной и невоенной оценке мы могли не удержать, вернее, не смогли бы в этой ситуации удержать", - сказал Пашинян в среду в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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Армения Никол Пашинян

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