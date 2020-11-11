В Ереване задерживают пришедших на митинг против решения по Карабаху

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задерживают всех пришедших в среду на площадь Свободы в центре Еревана, где сторонники оппозиции проводят митинг против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять условия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Свои действия полиция объясняет тем, что массовые собрания запрещены в условиях действующего в стране режима военного положения.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер-министр Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как необоснованное решение о капитуляции.