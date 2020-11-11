Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:49Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Нескольких организаторов митинга оппозиции в Ереване задержали

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали некоторых организаторов митинга с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", полиция Армении подвергла приводу одного из организаторов митинга, представителя партии "Дашнакцутюн", руководителя телеканала "Еркир медиа" Гегама Манукяна.

Кроме того, в Службу национальной безопасности Армении вызван другой организатор акции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. "Я иду в СНБ, меня вызвали, но завтра мы идем за Николом", - сказал он журналистам.

Ранее в СНБ были доставлены председатель одной из крупнейших оппозиционных партий "Процветающая Армения" Гагик Царукян и бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. В среду акции протеста в Ереване продолжились.

При этом оппозиция не смогла добиться проведения внеочередного заседания парламента Армении по вопросу отставки Пашиняна из-за отсутствия кворума. Депутаты от правящей фракции не пришли на заседание.

Организаторы митинга с требованием отставки Пашиняна призвали участников демонстрации разойтись по домам и ждать развития событий.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

8
Армения Ереван

Новости по теме

Новости

Оппозиция не смогла отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума

Оппозиция не смогла отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума
Пандемия коронавируса

На Украине ввели карантин выходного дня и другие COVID-ограничения

На Украине ввели карантин выходного дня и другие COVID-ограничения

Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до полуночи среды

РФ планирует создать пункт базирования ВМФ в Красном море. Обобщение

РФ планирует создать пункт базирования ВМФ в Красном море. Обобщение

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч протестующих

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч протестующих

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане

Эрдоган заявил о подписании протокола с РФ по центру контроля за ситуацией в Карабахе

Цена барреля Brent поднялась выше $45 впервые со 2 сентября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

16 наблюдательных постов выставят в зоне карабахского конфликта

Пандемия коронавируса

Техас стал первым штатом в США с более чем 1 млн случаев COVID-19

Техас стал первым штатом в США с более чем 1 млн случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');