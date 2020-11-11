Нескольких организаторов митинга оппозиции в Ереване задержали

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали некоторых организаторов митинга с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", полиция Армении подвергла приводу одного из организаторов митинга, представителя партии "Дашнакцутюн", руководителя телеканала "Еркир медиа" Гегама Манукяна.

Кроме того, в Службу национальной безопасности Армении вызван другой организатор акции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. "Я иду в СНБ, меня вызвали, но завтра мы идем за Николом", - сказал он журналистам.

Ранее в СНБ были доставлены председатель одной из крупнейших оппозиционных партий "Процветающая Армения" Гагик Царукян и бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. В среду акции протеста в Ереване продолжились.

При этом оппозиция не смогла добиться проведения внеочередного заседания парламента Армении по вопросу отставки Пашиняна из-за отсутствия кворума. Депутаты от правящей фракции не пришли на заседание.

Организаторы митинга с требованием отставки Пашиняна призвали участников демонстрации разойтись по домам и ждать развития событий.