Совместный центр по контролю за прекращением огня в Карабахе создается по итогам переговоров министров обороны РФ и Турции

Отправление российских миротворцев в Нагорный Карабах с аэродрома в Ульяновске Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, сообщили в Минобороны РФ в среду.

В ходе переговоров Сергей Шойгу сказал, что договоренности президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении и введение российских миротворцев в зону конфликта позволили прекратить огонь, остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни. Шойгу заявил, что миротворцы обеспечат стабильность в кризисном регионе, остановят потоки беженцев и поспособствуют их возвращению в дома.

Стороны рассчитывают, что совместный мониторинговый центр позволит надежно контролировать прекращение боевых действий и сформируют почву для урегулирования застарелого конфликта.

Как стало известно "Интерфаксу", совместный центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта будет находиться на территории Азербайджана.

Центр будет собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении сторонами режима прекращения огня. Он будет фиксировать нарушения путем визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов и оценивать данные из других источников. Центр будет рассматривать любые жалобы, вопросы или проблемы, связанные с нарушениями договоренностей.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 10 ноября. 0:00 по московскому времени объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент – 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В среду на брифинге в Москве начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской сообщил, что за сутки 27 самолетов военно-транспортной авиации с подразделениями 15-й российской миротворческой бригады и техникой приземлились в Армении. Для переброски задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76, а также самые крупные и грузоподъемные самолета в мире Ан-124 "Руслан".

Шестнадцать российских наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, сообщил Рудской. По его словам, российские миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.