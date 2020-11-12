Главный инфекционист Минска вошел в руководство белорусской оппозиции

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Никита Соловей стал членом Координационного совета оппозиции, говорится в сообщении в телеграм-канале КС в среду.

"Я присоединился к Координационному совету, так как считаю, что в настоящий момент в Республике Беларусь наблюдается кризис общественного доверия к действующим органам власти", – процитировали Соловья в сообщении Коордсовета.

По мнению врача, "эскалация насилия и попрание базисных прав человека приводят к все большему расколу между членами белорусского общества". "Моя цель – помочь Республике Беларусь наиболее безболезненно выйти из сложившейся кризисной ситуации с использованием моих профессиональных знаний и компетенций в сфере здравоохранения и образования".

Ранее Соловей резко прокомментировал слова председателя Совета Республики Натальи Качановой, которая критиковала протестующих врачей.

Сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет 18 августа с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

Белорусские власти после создания совета заявили, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую – 10,12%.