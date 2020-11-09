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Правозащитники насчитали тысячу задержанных на протестах в Белоруссии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В воскресенье на акциях протеста в Белоруссии были задержаны более 1 тысячи человек, сообщает незарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна".

По данным центра на 01:05 (мск), в списке задержанных числились 1 016 человек, некоторых из них отпустили. Большинство задержаний было произведено в Минске. Также правозащитники сообщают о задержанных в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах, Пинске.

Как сообщалось, среди задержанных есть журналисты, белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома обещали предоставить всю информацию в понедельник.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

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