После протестов в Ереване задержали 10 оппозиционных лидеров

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Специальная следственная служба Армении заявила о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением закона.

Как сообщает пресс-служба ССС, по обвинению в организации массовых беспорядков задержан председатель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", руководитель телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян, заместитель главы оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов, оппозиционеры Сурен Суренянц, Давид Амбарцумян, замглавы оппозиционной партии "Родина" Ара Саакян.

Бывший директор Службы национальной безопасности, глава партии "Родина" Артур Ванецян задержан по обвинению по статье "организация массовых беспорядков" и "нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну".

По обвинению по статье "нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну" задержаны также глава оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян, глава оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Кроме того, оппозиционеры Ваагн Чахалян и Грачья Гукасян привлечены в качестве подозреваемых, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Протесты в Ереване

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. В среду, 11 ноября, широкомасштабные акции протеста прошли в Ереване с требованием отставки Пашиняна.

Вместе с тем оппозиция Армении накануне не смогла добиться проведения внеочередного заседания парламента Армении по вопросу отставки премьер-министра из-за отсутствия кворума. Депутаты от правящей фракции не пришли на заседание.

Правящая парламентская фракция "Мой шаг" со своей стороны предложила оппозиции, требующей отставки премьер-министра, выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил в четверг, что правящая сила Армении отказывается от власти.

"Фракция "Мой шаг", как парламентское большинство, отказывается быть властью. Следовательно, в настоящее время в Армении нет власти", - написал Марукян на своей странице в фейсбуке.

Между тем, возглавляемая первым президентом страны Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс" (АНК) заявила, что действующее правительство не понимает, "какое ужасное бедствие они навлекли на Армению ".

"Заявление фракции "Мой шаг" показывает, что действующее правительство еще не поняло, какое ужасное бедствие навлекло на Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), Армению, совершив непростительное преступление против всего армянского народа", - отметили в АНК.

В партии экс-президента заявили, что власть категорически отвергает конституционный путь выхода из внутриполитического кризиса в Армении, "заняв позицию углубления противостояния". "Это не что иное, как грубое нарушение принципов демократии и парламентаризма", - говорится в заявлении АНК.