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По подозрению в кражах из резиденции Пашиняна задержали троих

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали трех подозреваемых в кражах вещей из резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-служба СНБ.

В Ереване в ночь на 10 ноября произошли протесты против решения Пашиняна согласиться на прекращение боевых действий в Карабахе. Сообщалось, что недовольные люди ворвались в здания парламента и правительства.

Премьер утром сообщил, что из его резиденции украли "компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи".

Протесты в Армении продолжаются. Оппозиционные депутаты пытаются добиться решения об отставке Пашиняна, но пока им это сделать не удалось из-за отсутствия кворума.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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СНБ Армения Никол Пашинян Ереван Нагорный Карабах

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