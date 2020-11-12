В офисе Зеленского объяснили его госпитализацию рабочими причинами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский находится на самоизоляции в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами, потому что там уже оборудована специальная комната для работы, разъяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он пояснил агентству "Интерфакс", что государственная резиденция "Конча-Заспа", где временно проживает президент, была ранее законсервирована, а ему нужно будет находиться не на рабочем месте минимум около 14 дней и проводить при этом много встреч в режиме онлайн. В связи с этим было принято решение обеспечить работу президента в "Феофании".

"По причине того, что там уже оборудована специальная ситуационная комната, где поставлено всё оборудование, заведена спецсвязь, и можно сразу работать, проводить онлайн-встречи, селекторные совещания. То есть мотивационно это исключительно связано с тем, чтобы выстроить рабочий график сразу, независимо от того времени, которое ему придется находиться на изоляции", - указал он.

Советник главы ОП также сообщил, что в состоянии здоровья Зеленского не произошло никаких изменений с того момента, когда был получен позитивный результат теста на COVID-19. "У президента небольшие температурные колебания, не более того. Поэтому еще раз: причина переезда в "Феофанию" связана только с тем, что там была возможность сразу работать в ситуационной комнате", - подчеркнул он.

Подоляк добавил, что поскольку глава Офиса президента Андрей Ермак также постоянно находится в рабочем процессе, а в его квартире организовать ситуационную комнату невозможно, то нельзя было допустить, чтобы он выпал из рабочего режима минимум на две недели.

Ранее в четверг Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение от коронавируса в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - отметил Подоляк в интервью изданию "Украинская правда". У гЕрмака также есть отдельная изолированная палата, но не спецкабинет.

Подоляк добавил, что с семьей Зеленский не видится, несмотря на то, что супруга Зеленского уже переболела коронавирусом.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель уточнила, что Зеленский и Ермак находятся в больнице с 10 ноября, у них легкие симптомы болезни COVID-19. "Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - написала Мендель в фейсбуке в четверг утром.

9 ноября Зеленский сообщил, что заболел COVID-19. Супруга президента Елена Зеленская сообщила, что нчувствует себя нормально и работает на самоизоляции.

Елена Зеленская переболела COVID-19 в июне. В августе стало известно, что вместе с ней в больнице лечился и сын президента.

Помимо президента и главы его офиса, на Украине также заболели коронавирусом спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, министр финансов Сергей Марченко.