У Зеленского обнаружили коронавирус

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что тоже заразился COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента в понедельник.

"К сожалению, у президента Украины Владимира Зеленского положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции", - сказано в сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что руководитель Офиса президента, его заместители и работники сдают ПЦР-тесты на постоянной основе.

"Юлия Ковалив (замглавы офиса - ИФ), к счастью, уже получила отрицательный тест и берется за работу в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений", - сказано в сообщении.

Офис президента обещает сообщать о состоянии Зеленского.

В свою очередь сам Зеленский сообщил, что чувствует себя хорошо, у него температура 37,5.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - написал Зеленский в твиттере.

Позже стало известно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже заразился коронавирусом и будет находиться на самоизоляции.

"Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - написал он в фейсбуке.

27 октября сообщалось, что заместители руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив и Андрей Смирнов получили положительные результаты тестов на COVID-19.

"У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Юлия Мендель

"Сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус", - указала она.

Ранее Ковалив сообщила, что она вместе супругом и детьми заболела COVID-19. Замглавы Офиса президента добавила, что она и ее семья чувствуют себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача.

На Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания COVID-19, количество выздоровевших – 2 277, умерли 115 пациентов. Об этом ранее сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.