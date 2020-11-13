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Twitter пометил как сомнительные 300 тысяч сообщений о выборах в США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Социальная сеть Twitter за две недели в период до и после выборов в США отметила примерно 300 тыс. сообщений как "спорные и потенциально вводящие в заблуждение".

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"Эти принудительные действия остаются частью нашей постоянной стратегии по добавлению контекста и ограничению распространения в твиттере вводящей в заблуждение информации об избирательных процессах по всему миру", - заявило руководство соцсети.

Эти твиты составили примерно 0,2% всех сообщений, связанных с выборами в период с 27 октября по 11 ноября.

Такими пометками Twitter отмечал и публикации президента США Дональда Трампа. С 3 по 7 ноября почти половина его твитов, связанных с выборами, были помечены как "вводящие в заблуждение".

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также назвал себя избранным президентом США, с победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, пытавшийся переизбраться на второй президентский срок, поражение не признал и намерен в суде оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

Хроника 09 января 2018 года – 13 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Twitter

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