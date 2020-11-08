Мелания Трамп потребовала честного подсчета голосов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп в воскресенье призвала к справедливому подведению итогов выборов президента США и подчеркнула важность подсчета только "законных бюллетеней".

"Американский народ заслуживает справедливые выборы. Каждый законный, а не незаконный, бюллетень должен быть подсчитан", - написала супруга действующего президента США в твиттере.

Она также заявила о необходимости "защитить демократию при полной транспарентности".

Ее комментарий появился на фоне сообщения CNN со ссылкой на источники о том, что Мелания Трамп вслед за рядом других приближенных к Трампу якобы рекомендовала ему признать поражение на выборах.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя избранным президентом США, с победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры.

Действующий президент Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на второй президентский срок, поражение не признал и намерен в суде оспорить результаты голосования в нескольких штатах.