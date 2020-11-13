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Глава НКР лично просил премьера Армении остановить войну в Карабахе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что лично обращался к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой остановить боевые действия в Карабахе.

"Сегодня я встретился с парламентскими фракциями парламента Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Обсудили сложившуюся военно-политическую ситуацию. И положения трехстороннего соглашения по Карабаху. Вновь подтвердил, что в том числе я лично обращался к премьер-министру Армении с просьбой приложить усилия для прекращения боевых действий", - написал Арутюнян в фейсбуке.

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По его словам, решение было принято с учетом военного положения, руководство Вооруженных сил также настаивало на этой необходимости.

Политик заявил, что у республики были "определенные серьезные проблемы, в условиях которых продолжение войны" привело бы к увеличению числа жертв конфликта и усугубило бы территориальные потери, в частности, обернулось бы падением столицы НКР Степанакерта, других городов и сел и окружением "тысяч военнослужащих".

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 13 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Араик Арутюнян Никол Пашинян

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