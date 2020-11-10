Президент Карабаха заявил, что контроль над Шуши был утрачен 7 ноября

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики частично потеряла контроль над городом Шуши, одним из ключевых в регионе, еще 5 ноября, полностью контроль над городом был утрачен 7 ноября, заявил во вторник президент НКР Араик Арутюнян.

"Мы потеряли контроль над городом Шуши 5 ноября частично, а с 7 ноября - полностью. Мы были вынуждены пойти на решение о прекращении карабахской войны. За этот период мы потеряли Физулинский, Джебраильский, Кубатлинский, Зангеланский, Гадрутский районы, части Мартунинского, Аскеранского районов", - сказал Арутюнян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, бои проходили уже на подступах к столице непризнанной НКР Степанакерту. "Если бы боевые действия продолжились, то в течение нескольких дней мы бы потеряли весь Арцах, имели бы больше жертв", - подчеркнул Арутюнян.

"Только вчера на Мартунинском направлении мы имели очень большое количество жертв. Морально-психологическая атмосфера в армии была неудовлетворительной, были болезни, коронавирус, не имели возможности оказания нормальной медпомощи. Но хочу подчеркнуть, что мы не боролись только против ВС Азербайджана", - отметил президент НКР.

По его словам, за последствия будут нести ответственность все без исключения. "Мы все ответим. Оценки будут и должны быть даны. Но все впереди. Этим ничего не заканчивается. Нам в Армении и Арцахе нужно объединение. Не могу раскрыть все скобки, но все впереди", - сказал Арутюнян.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республикусо стороны Азербайджана.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы НКР Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Прекращение войны

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с полуночи 10 ноября по московскому времени объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, заявил в телеобращении президент РФ.

Пашинян назвал текст трехстороннего заявления болезненным для Армении. "Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - отметил глава армянского правительства в фейсбуке.

Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена. Он также заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.