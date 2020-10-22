Нарышкин заявил о стремлении сменить власть в Белоруссии извне

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал очевидным влияние на события в Белорусси извне. Он заявил об этом в Минске, его цитирует "БелТА".

"Что касается влияния извне, оно очевидное. И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги - сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии. Это влияние не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть", - сказал он журналистам.

Глава СВР уверен, что для Белоруссии важна стабильность.

"Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом сохранение стабильности - крайне важное условие для развития государства и общества", - сказал Нарышкин.

Он находится в Минске, где встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тот поблагодарил российскую сторону за информацию, которую ему передают росийские спецслужбы. Белорусская сторона организовала проведение коллегии спецслужб двух стран в Минске.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что поездка Нарышкина проводится в рамках регулярных контактов по линии Союзного государства, а не в связи с событиями в Белоруссии.