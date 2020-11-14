Минздрав Армении подтвердил гибель 2317 военнослужащих в Карабахе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Армении сообщило, что 2 317 военнослужащих погибли в карабахской войне. Речь идет о погибших, тела которых прошли судмедэкспертизу.

Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян. По ее словам, есть неопознанные трупы.

По ее словам, процесс обмена телами погибших военнослужащих с азербайджанской сторон только начат.

"Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается", - отметила Никогосян.

В пятницу, 13 ноября, Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о 1383 погибших военнослужащих.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца сентября. Обе стороны понесли большие человеческие потери.

10 ноября стало известно, что Армения, Россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении боевых действий.