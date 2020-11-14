Минздрав Армении подтвердил гибель 2317 военнослужащих в Карабахе
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Армении сообщило, что 2 317 военнослужащих погибли в карабахской войне. Речь идет о погибших, тела которых прошли судмедэкспертизу.
Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян. По ее словам, есть неопознанные трупы.
По ее словам, процесс обмена телами погибших военнослужащих с азербайджанской сторон только начат.
"Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается", - отметила Никогосян.
В пятницу, 13 ноября, Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о 1383 погибших военнослужащих.
Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца сентября. Обе стороны понесли большие человеческие потери.
10 ноября стало известно, что Армения, Россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении боевых действий.